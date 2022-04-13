疫情再度爆發，不少學校也接連停課，遠距學習的需求再度掀起，Lenovo也趁機推出了全新的3款平板，包括12.6吋大螢幕輕薄平板Tab P12 Pro，以輕巧多工為商務人士打造行動辦公室，更支援筆電無線投影模式，平板也可以作為外接螢幕使用，內附磁吸式觸控筆Precision Pen 3能化身專業簡報利器、也能發揮創意，15日正式開賣，6月30日前於指定通路購買，Lenovo官網登錄即可獲得原廠鍵盤。

Lenovo Yoga Tab 11，定價1萬4990元，燦坤獨家上市會員享優惠價1萬3990元，隨購買附送限量Lenovo精準感壓筆和造型暖蛋。（Lenovo提供）

Lenovo在台推出的第一款5G平板Tab P11 5G，預計近期即將上市。（Lenovo提供）

另外還有內建0° – 180°支架以支援多種使用模式的Yoga Tab 11，搭載11吋2K解析度螢幕，4個JBL喇叭達到450Hz的低音表現，方便享受更佳的影音體驗，燦坤享獨家新品優惠價1萬3990元，隨購買附送限量Lenovo精準感壓筆和造型暖蛋。還有Lenovo在台推出的第一款5G平板Tab P11 5G，配備11吋IPS螢幕和Dolby Atmos認證全景深環繞音響，還有800萬畫素前鏡頭搭配ToF感應器，2個降噪麥克風優化收音效果，視訊時更快速、清晰，預計近期即將上市。