台中市一名婦人在街頭徘徊許久，熱民眾將老婦引導至路旁休息並協助報警處理。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名婦人在街頭徘徊許久、口中喃喃叨念著要去眼科診所看診，熱民眾趕緊將老婦引導至路旁休息並協助報警處理，員警到場細心了解，經婦人同意，查看其外套口袋發現一張寫有姓名及住處地址的紙條，順利將婦人送回家。

台中市警察局第五分局北屯派出所警員秦庭裕、張佑華接獲民眾報稱於北屯路與昌平路口有名迷失老婦需警方協助，警方獲報後立即趕赴現場。

該名迷失老婦走至北屯、昌平路口中央卻呆站著不動，十分危險，熱心民眾將老婦帶至路旁休息並協助報警處理。

警方詢問老婦年籍資料及住處，老婦均無法回答，僅說自己身上無證件，眼尖的員警發現老婦佩戴著愛心手鍊，除趕緊請值班查詢老婦資料及聯繫方式外，女警張佑華耐心地與老婦聊天拉近距離，經得老婦同意查看老婦衣物，幸運地於老婦的外套口袋發現一張寫有老婦姓名及住處地址之紙條。

原來，該名78歲老婦的孩子均在北部上班，平時無法就近照顧，為申請愛心手鍊並於她常穿的衣物內放置寫有老婦姓名及住處地址之紙條，以防意外走失時可供警方迅速知道婦人身分。

警方經婦人同意後，貼心地載返回紙條上之住址，並提醒與家人聯繫、報平安，婦人感謝警方幫忙。

警第五分局長林沐弘呼籲，家有失智長者家屬應多加注意，避免讓其獨自出門，這次幸好家屬有放置長者姓名及聯絡電話的紙條於口袋並申請愛心手鍊，才能讓警方順利將老婦送回家。