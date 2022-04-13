搶攻母親節商機，六福旅遊集團旗下一禮烘焙及一禮莊園推出多項限定優惠。即日起至4月22日到一禮烘焙門市或六福美饌官網購買母親節限定蛋糕，可享早鳥88折，富含膠原蛋白的「藏愛美肌蛋糕」，使用白木耳、紅棗餡與紅豆餡為夾層，搭配豆漿調配的海綿蛋糕，外層再以巧克力做出的康乃馨花點綴。復刻古早味的「麵茶油蔥乳酪卷」、「mi-te麵茶圓蛋糕」，以及熱銷款「芋香布蕾」等多種特色蛋糕，售價450元至1,280元間。一禮莊園則推出5款不同風格的限定花禮，分別為鮮花盆「Best Mom Ever」以及鮮花提籃「Happy Mother's Day」、「I Love You Mom」，還有永生盆花氣質奶茶色的「To Fashion Mom」跟高雅紅色系的「To Elegant Mom」，每款售價1,280元起，4月19日前預購再享早鳥9折優惠。

相傳乾隆皇愛吃以白木耳、紅棗等食材精心熬煮的養生銀耳羹，一禮烘焙推出的「藏愛美肌蛋糕」，以素有富含膠原蛋白及多醣體的白木耳、紅棗餡與紅豆餡為夾層，一口咬下就可以吃得到木耳的膠質感，再搭配超低糖豆漿調配的海綿蛋糕為主體，吃起來清爽無負擔，外層以巧克力做出精美的康乃馨花，代表獻給母親最誠摯的愛，邊緣再裝飾上法式馬卡龍，更顯典雅尊貴。

創新的古早味「麵茶油蔥乳酪卷」，將麵茶粉製作的蛋糕體，包裹濃郁的乳酪，撒上香氣十足的油蔥，鹹甜滋味讓人難以忘懷。門市限定款「mi-te麵茶圓蛋糕」以麵茶粉做出的海綿蛋糕為基底，搭配布丁和麵茶餡，佐以豐富的當季水果，兼具復古及創新。此外也還有母親節熱銷5,000顆的「芋香布蕾蛋糕」、獲獎肯定的「經典黑櫻桃巧克力蛋糕」等多款熱門特色蛋糕。

送禮送到心坎裡，一禮莊園用各種最具代表性的康乃馨設計出5款母親節限定花禮，有搭配玫瑰、桔梗等組成的粉嫩繽紛鮮花盆【Best Mom Ever】；以及用編織提籃盛裝的新鮮復古杏粉色康乃馨，搭配繡球花、太陽花、玫瑰等不同種花的「Happy Mother's Da」跟「I Love You Mom」；還有象徵愛意長久的永生花禮，將少見的康乃馨永生花為主花，設計出兩款不同風格的永生盆花，有高雅紅色系的「To Elegant Mom」，以及LINE禮物獨家販售的氣質奶茶色「To Fashion Mom」，期間限定享Line Point 20%回饋，獻給最溫柔高雅的母親。花禮即日起至5月4日開賣，可透過官網或來電訂購，在節日最後送上花禮，跟媽咪表達永不消退的愛。