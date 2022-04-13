掌握後疫情時代旅遊趨勢，晶華酒店集團推出全新品牌「晶英薈旅」（SILKS X），為晶英酒店系列延伸品牌，首家開在新北市林口媒體科技園區、東森集團全球營運總部大樓的26到33樓，大樓並於13日正式動土。完工後為第六家晶英系列酒店。

「晶英薈旅」是晶華國際酒店集團旗下晶英系列（SILKS）的延伸品牌，並定位為一個充滿新創魅力和現代設計感的城市度假酒店，品牌將致力於提供旅人體驗、探索、與交流的住宿與宴飲空間，透過新穎的軟硬體服務與設計，傳遞共學、共好的旅遊新意義。位在東森集團總部大樓的26到33樓的「晶英薈旅」，目前規劃有標準房型11坪以上共160間客房、中西餐廳以及1,100坪、可接待100桌的宴會場地，此為接受東森集團委託經營管理的合作案，預計2026年開幕營運。

「晶英薈旅」鄰近長庚醫院、華亞科技園區、林口工業區及林口新創園區，酒店鎖定「商務旅遊」與「城市休閒」兩大市場，未來林口地區也將引入更多影視媒體、高科技、綠能、文創及醫療等新興多元產業，配合機場捷運及桃園國際航空城優勢，打造為新北新興產業的科技中心。晶華酒店集團營運長顧嘉慧表示，商務差旅、醫學研討、大型會議團體的商務旅客是「晶英薈旅」主要客群之一。東森集團計畫中的亞洲坎城計畫以及周遭的購物與休閒設施，也會帶進大量的家庭以及城市度假的國旅客群。

因疫情的變數未定，顧嘉慧表示，「晶英薈旅」營運後平均房價以及住房率目前難以預測。但依規畫前期的資料顯示，林口地區2019年各觀光旅館的最高住房率約為82％、平均房價則為3,500元左右，「晶英薈旅」的目標是成為當地房價的領導者，適時的調整住房率以創造最高的客房平均收益（RevPAR）。

晶華國際酒店集團觀察到，疫情改變了人們的生活，其中包括商務差旅以及觀光客的旅遊模式。因此，晶華酒店集團要把握契機，推出全新品牌直接與疫情結束後的新興市場介接。「晶英薈旅」（SILKS X）標榜三大品牌DNA，Xplore是引領旅行者探索旅行的意義以及獨特真實的在地風貌，Xtension是強調飯店空間及服務內容的延伸與運用，Xchange則是將飯店打造成為講究生活品味同好的交流平台。