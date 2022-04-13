全球晶片荒背景下，各大廠紛紛加快腳步擴廠、擴產，然而市場也擔心明年半導體就會出現供過於求的慘況。力積電昨（12日）在法說會上反駁成熟製程將生產過剩的論述，但坦言部分成熟製程的產能出現鬆動，不過公司已經轉去支援其他需求，整體產線仍滿載，此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為，晶圓代工族群股價持續破底，似乎已反應市場的利空看法，「連力積電都不敢講利多，成熟製程完蛋了。」

除了產線狀態外，力積電也回應外界關注的晶圓代工價格議題，力積電證實價格已漲到一定程度，很多客戶都已經簽下長約所以無法再漲價，不過也因為大部分都簽訂長約，預期今年營運狀況與代工價格都持穩。

該名網友在PTT論壇上發文指出，「力積電坦言產能鬆動不會受到影響，成熟製程凍漲則是因為簽下長約了，不過產能鬆動+長約，怎麼聽起來有點怕怕的。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人點出，難怪近期力積電的股價持續探底，原因還是跟產能狀況有關，「一直跌就是在反應利空阿，沒很意外」、「連力積電都不敢講利多，成熟製程死定了」、「連他都這樣講，難怪一直跌」、「誠實給推」、「成熟製程就爽完惹」、「連最會吹的都.....丸子（完了）」、「成熟製程已經開始崩了啊。」

晶圓代工大廠力積電去年底正式掛牌上市，承銷價每股49.88元，首日開盤價為78元，不過股價未能持續上攻，今年以來已下跌約26%，昨（12日）收在51.8元。

事實上，不只力積電股價表現不理想，晶圓代工龍頭台積電也從年初下跌2成，聯電同樣重挫超過24%，台積電昨收在557元，聯電以47.3元作收。

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