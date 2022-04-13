周二華爾街股市盤中由升轉跌，投資人預期聯準會即將加速收緊貨幣政策，成長型股票再度中箭落馬。

美國3月消費者物價指數（CPI)較去年同期飆漲8.5%，再創逾40年新高，但3月核心通膨率小於預期，引發通膨或許已經見頂的樂觀預期，美國債息自高點回落，激勵美股早盤走高。

在聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）發表談話後不久，美股主要指數在午後開始反轉走跌，醫療保健股和金融股帶來最大的拖累。

★主要指數

道瓊指數收跌87.72點或0.26%，為收34,220.36點，盤中一度漲逾360點。

標普500指數跌15.08點或0.34%，為4,397.45點，盤中一度大漲1.33%。

那斯達克指數跌40.38點或0.30%，收在13,371.57點，盤中高達2.04%的漲幅全數回吐。

費城半導體指數收跌7.62點或0.25%，為3,047.47點。

★消息

美國勞工部周二公布3月CPI月增1.2%、年增8.5%，分別創下16年半與逾40年最大漲幅。汽油價格一個月就大漲18.3%，創下每加侖 4.33美元歷史新高，是總體通膨急升的主要原因。排除食品和能源價格的核心CPI年漲6.5%，略高於2月的年漲6.4%，但小於市場預期的年漲6.6%；與2月相比核心通膨僅小升0.3%，較2月的月漲0.5%放緩，並低於市場預期的月漲0.5%，主要因二手車價格創下1969年以來最大跌幅。

在通膨數據出爐後，美國10年期公債殖利率從2.832%回落至2.672%，由升轉跌10.8個基點。惟規模達340億美元的美國10年期公債標售情況不佳，使美國債息自盤中低點反彈，給美股帶來壓力。

聯準會理事布雷納德表示，食品和能源價格上漲對民生造成巨大影響，壓低通膨是聯準會的首要之務，她並重申央行需要「迅速」應對創下幾十年高點的通膨，可能在5月就縮表做出決定，並於6月啟動縮表。

俄羅斯總統普丁與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在會談後召開聯合記者會，普丁表示，俄羅斯與烏克蘭的和平談判已經走進「死路」，俄烏之間沒有和平協議，俄羅斯將繼續在烏克蘭進行特別軍事行動，俄軍的目標是協助烏東頓巴斯地區獨立。烏克蘭總統府顧問、首席談判代表Mykhailo Podolyak表示，烏方的立場沒有改變，但俄羅斯的立場僵化，使和談難有進展。

周二紐約期油大漲6.31美元或6.69%，收在每桶100.6美元，重新站回100美元大關。倫敦布蘭特期油收漲6.16美元或6.25%，為每桶104.64美元。兩款期油合約均收復周一下跌逾4%的失地。上海市放寬防疫封控措施，加上俄羅斯總統普丁揚言繼續進行在烏克蘭的特別軍事行動，為油價帶來提振。

美國總統拜登宣布今年夏天將解除高比例乙醇汽油的禁用令，以抑制不斷上漲的燃油價格。(2-1)