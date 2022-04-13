★分析

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，幾位聯準會官員的發言比市場所預期的更為「鷹派」，布雷納德的談話向來較為平淡，但現在卻有力許多，這引發市場高度關注。這份通膨報告再度顯示聯準會不能袖手旁觀，他們需要儘快動起來。

BMO資本市場資深經濟學家Sal Guatieri表示，市場樂見核心通膨放緩，最近油價回落亦緩解燃料成本壓力，惟食品價格、租金等項目的漲幅仍然讓人不安。高漲的通膨正在侵蝕美國人的薪資增長，3月實質薪資下滑2.7%，不僅連跌近1年，且創下去年5月來最大跌幅。

摩根大通王牌分析師Marko Kolanovic在之前美股遭到拋售時仍堅持看多的立場，但現在改口稱「獲利了結的時候到了」。他表示，股市已經收復3月初以來的大部分失地，現在已不再處於超賣的狀態，考量地緣政治衝突、貨幣政策和經濟增長風險，現在是時候脫手部分股票將獲利入袋，並將部分資金轉向政府公債。

被喻為「新債王」的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美國通膨可能已經見頂，但如何應付物價壓力仍是聯準會當前最大的挑戰，因為該央行在這方面已經落後。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少。受原油價格上漲激勵，能源股勁揚1.72%，漲幅最大；其次為公用事業股漲0.41%。金融股下跌1.07%，表現最疲弱；其次為醫療類股下跌0.95%，通訊服務股收跌0.81%。

在道瓊指數成分股方面，思科（Cisco）下跌2%，跌幅最大；陶氏（Dow）上漲2.11%，表現最佳。

★重磅股

重量級科技股僅蘋果和特斯拉收高，終場分別上漲1.15%和1.13%。微軟跌1.12%、亞馬遜跌0.22%、Alphabet跌0.86%、Meta跌1.07%、網飛跌1.12%。

主要晶片股方面，德儀收漲0.62%、高通漲0.54%、恩智浦漲0.43%、美光跌0.10%、英特爾跌0.15%、應用材料跌1.45%、輝達跌1.88%、超微跌2.33%。

★焦點股

CrowdStrike Holdings收漲3.19%，為223.51美元。高盛以需求高漲為由，將該資安公司的股票評級調升為「買進」。

特斯拉逆勢上漲1.13%，收在986.95美元，儘管GLJ Research分析師Gordon Johnson出具報告指出，根據來自當地供應鏈的消息，該美國電動車大廠在上海的工廠可能停工到5月中旬，且可能要到今年第三季才能全面恢復正常運作。該分析師並表示，特斯拉的股價尚未反映上海廠關閉的衝擊。

思科收跌2%，為51.82美元。花旗以競爭加劇為由，將思科股價評級調降至「賣出」。花旗分析師表示，思科正面臨來自Arista和Juniper的激烈競爭以及市占流失的挑戰。

★台股ADR

台股ADR全面收黑。

台積電ADR跌0.13%，收在97.44美元，換算台股價格為568.04元。

聯電ADR跌1.46%，為8.09美元，換算台股價格為47.16元。

日月光ADR跌0.15%，為6.63美元，換算台股價格為96.63元。

中華電信ADR跌0.27%，為43.96美元，換算台股價格為128.13元。(2-2)