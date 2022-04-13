為維護居住正義，政府積極推動只租不售社會住宅。台南市日前配合中央指定新市區推動「新市安居」社會住宅，離南部科學園區僅500公尺，未來將推出超過600戶，規劃為套房與2房型的社會住宅，且附設台南市社會福利設施，就近照護新市區需要的民眾，預計2026年完工。

台南市市長黃偉哲表示，社會住宅政策是都市發展中需要的重要環節，台南市政府一定要努力執行，為了落實「居住正義」、「希望家園」的施政理念，由南市府提供市有土地，內政部興建，在新市區鄰近南科的基地上興建「新市安居」社會住宅，照顧在南科就業但還沒有自有房屋、還租不到房子的市民。

台南市政府地政局長陳淑美表示，「新市安居」社宅位於新市區富安路與民生路所夾街廓，基地面積約為2632坪，離南部科學園區僅500公尺，鄰近三里活動中心與公園，且附設台南市社會福利設施，就近照護新市區需要的民眾。

國家住都中心說明，「新市安居」的統包工程業已發包，未來將推超過600戶，規劃為套房、2房，預計2026年完工。