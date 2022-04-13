俄烏戰事歹戲拖棚，甚至爆出俄軍動用生化武器，引發嘩然。歐美國家相繼祭出制裁，包括先前把7家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單，該國央行的外匯存底也被凍結等，俄國則出招反制，最新傳出已經開始研發可以代替SWIFT的金融系統。

綜合俄媒報導，俄羅斯聖彼得堡國立大學表示，該校已開始開發基於分佈式帳本技術的國際金融系統，研發人員指出，該校的新產品將使SWIFT逐漸失去在俄羅斯以及每個參與國的影響力。

俄媒稱，俄研發的自家金融系統是獨立運行，不能獲取直接金融利益，且不能限制單獨的國家或組織，該系統的機制讓每個參與國都會保存部分程序代碼和數據，也就是系統的共有者，如此一來，將完全消除任何銀行被非法切斷與系統聯繫的風險，並強調分散式帳本技術（包含區塊鏈）是技術可及性、交易安全性以及開放性的保證。

SWIFT已經把7家俄羅斯銀行排除在SWIFT系統之外，但負責能源支付的銀行仍幸免於難，因此也引來SWIFT前總裁Bessel Kok批評，他接受《俄羅斯時報》專訪時表示，應該要將俄羅斯銀行全部排除在SWIFT系統之外，以及停止向歐洲進口石油和天然氣。