本土疫情持續升溫，疫情指揮中心推動「台灣社交距離App」取代實聯制，第一波適用場域包括餐廳、運動中心、市場、演唱會、宗教遶境活動及醫療院所等，停留時間逾2分鐘，且有人員管制的場域，可以不必掃QR Code，只要出示社交距離App就可以，《中時新聞網》整理6大QA，讓民眾了解社交距離App使用方式。

一、有下載社交距離App，就可以不用掃實聯制了嗎？何時可以取代實聯制？

指揮中心發言人莊人祥表示，社交距離App目前還在鼓勵民眾下載、推廣階段，沒有停用實聯制，App會和實聯制併行，若App的使用者逾1200萬人，未來就會考慮取消實聯制。

二、目前適用場域有哪些？

莊人祥說，餐廳、醫療院所、宗教遶境活動或演唱會等有人員管制的場域，為第一波適用場域場域，但傳統市場沒有固定出入口及人員管制，仍以實聯制為主。

三、已下載社交距離App，店家堅持要掃實聯制，可以拒絕嗎？

莊人祥指出，出入超商等小型店家，停留時間少於2分鐘，App難以判定，不建議使用App取代實聯制。

四、使用社交距離App須開啟藍牙，可以暫時關閉，避免耗電嗎？

莊人祥說，手機開藍芽耗電量很低，建議民眾全天開啟，App才能發揮作用。

五、家中小孩或長輩沒有手機或不會使用App，若同行家人有App可以共用嗎？

可以，但足跡追蹤會以同行大人為基準。

六、社交距離App記錄的資料為何？資料保存多久？

該App使用不用登記，不會啟動GPS，也不會收集資料上傳，程式碼為開放式，每個人都可以檢視程式碼，不會侵犯個人隱私，且每15分鐘產生一個新的ID，隨機ID的資料僅保留14天，過期後就會自動刪除。