元宇宙相關科技股雖持續受到市場氛圍轉向價值股而受到衝擊，但這些基本面佳的大型科技公司，在經歷過市場一波修正後，同時也是投資人長線布局的良好時點。目前投資人可選擇的元宇宙基金，僅有富邦元宇宙ETF(00903)，但本月起，主動操作的兆豐全球元宇宙科技基金開募，增加投資選項。

以重新聚焦發展策略至元宇宙的Meta(臉書)，本益比回到13.9倍，已低於新冠疫情剛爆發時的最低點14.3倍，更遠低於五年平均的19倍水準。全球最大的網路搜尋引擎谷歌，傳出積極開發AR相關產品，近期本益比也下滑至18.1倍，低於五年平均20.1倍。但這些基本面佳的大型科技公司，在經歷過市場一波修正後，同時也是投資人長線布局的良好時點。

兆豐投信推出全台第一檔主動操作的兆豐全球元宇宙科技基金，已於4月11日至4月15日熱烈展開募集，鎖定元宇宙產業鏈發展相對完整的企業，聚焦在科技、硬體裝置、雲端資料運算及遊戲軟體、互動式標準等7大產業面向有高度關聯及投入的大型公司，且基金有新台幣、美元、人民幣等多元幣別選擇，靈活掌握下個世代的網路發展升級機會。