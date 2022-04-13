作為大陸社保「第六險」的長期護理保險正加速鋪開。據今年大陸政府工作報告提出要穩步推進長期護理保險制度試點。根據《經濟參考報》報導，北京市確定今年全面推行長期護理保險，將試點從石景山區推向全市。此外，重慶市、徐州市等多地也明確今年起將長期護理保險試點擴大到全市，實現制度保障的全覆蓋。

大陸長期護理保險（簡稱「長護險」）是經評定達到失能等級的長期失能人員，為基本生活照料和與基本生活相關的醫療護理提供服務、資金保障的社會保險制度，也被稱為社保「第六險」，至今試點已5年多。

北京市石景山區醫療保障局局長李鳳芹表示，作為長護險試點地區之一，石景山區目前累計享受長護險待遇3284人（其中即時享受2704人）。他說長護險試點切實減輕了失能人員家庭經濟壓力和照護負擔，專業的護理服務改善失能老人的生存狀態，提高了老人和家屬生活品質。

具體統計至2021年底，大陸長期護理保險國家試點城市增至49個、參保超過1.4億人，累計160萬失能群眾獲益，年人均減負超過1.5萬元人民幣。