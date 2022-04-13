教育部昨天公布新冠疫情停課標準，遭家長痛批不管學生死活，衛福部長陳時中今赴立院備詢時表示，目前已將民眾意見反映到教育部，將會再與教育部磋商；國內疫情最快何時單日上萬例？陳時中則表示，目前Rt值仍大於2，因此疫情發展仍會相當迅速。

高中以下停課標準昨出爐，教育部表示，當全校出現三分之一以上班級確診，或有10個班級以上確診，全校將停課10天，結果遭家長團體砲轟不管小孩死活，陳時中今赴立院衛環委員會前接受媒體訪問時指出，目前已將民眾意見反映至教育部，會再進行磋商。

至於政府與快篩業者簽訂800萬劑供應契約，被視為籌組快篩國家隊。陳時中也強調，並沒有說要組快篩國家隊，但是行政院長蘇貞昌已經宣示，要讓快篩試劑量足價穩，這是短期內必須達到的目標。

陳時中表示，快篩試劑的價格為市場機制，就像大家在外面購買衣服一樣，因此政府不會對其核定價格，但若被定為防疫物資，才有徵用、定價的問題，只不過目前並沒有。

對於未來疫情，陳時中也說，目前仍然處在較初期的發展，因此整體曲線還無法看得相當清楚，不過目前Rt值仍維持在2，可預見發展還是會相當迅速。

至於國內何時才能鬆綁入境隔離規定？陳時中表示，目前時機還未成熟，不過會看雙方的疫情對等性，若雙方的疫情都一樣，或是比我國更輕微，到時候會考慮放寬。