剛落成的高科大建工藝文中心，舉辦開幕以來第一場外部展覽，展出藝術家於同生的英文書藝作品，並邀請國內知名設計師游明龍擔任策展人。高科大研發長郭俊賢說，高科大除了將產業技術能力推展全國，也致力提倡美學。於同生作品突破傳統中文書法，改寫英文，其中四幅作品用彩色方式呈現，更顯當代藝術之感。

藝術家於同生泅游於書道30餘年，囊獲國內各式藝術獎，曾獲中山藝術獎首獎、全國美術展金牌獎、大墩美展第一名暨大墩獎等。於同生近年以英文為書寫題材，從魏碑的渾厚圓潤氣勢出發，首創符合當代藝術的「英文書藝」，運用抽象表現主義構成介於英文字母及漢字之間的畫面，賦予書法新的造型與精神。

高科大研發長郭俊賢表示，嚴格說來這是建工藝文中心落成以來第一場展出，高科大斥資新台幣4000萬元，不斷改善校園藝文空間，證明高科大致力深化校園人文藝術的推廣及教育。希望高科大除了將產業技術能力推展至全國，也提倡美學，未來一檔接一檔，不斷展下去。

於同生稱讚建工校區嶄新的展覽空間設計，儼然是「小一號的高美館」，他和游明龍老師經過非常多的討論，最後決定以流行語的方向呈現，傳統書法用水墨，現場有四幅作品是彩色呈現，更顯當代色彩。游明龍表示，於同生的書法功力深厚，掌握傳統書藝的四個重點「澀、衡、貫、和」，作品線條充滿Ｑ彈感。

游明龍將意象、空間與藝術品編織成畫，透過作品，打破觀者對於書法的既定形象，重新詮釋東方美學和觀賞的角度。於同生會後也親自為觀眾導覽作品，「潮．墨－於同生英文書藝展IV」展期到5月6日，歡迎師生有空前往觀賞。