行政院繼日前有三名司機確診後，今天再度接獲通報，有一名工友經快篩驗出陽性確診，行政院發言人羅秉成表示，接獲通報後，已請該名確診者平常接觸者再採驗，並立即進行居家隔離，其他間接接觸者則採取自我健康監測。

羅秉成指出，行政院繼前日採檢174人PCR、123人快篩結果全數陰性後，於昨日在院內持續進行PCR篩檢，今日凌晨接獲通報，昨日第二批採檢包括279人PCR、98人快篩的同仁中，有驗出一名工友陽性確診。

行政院祕書長李孟諺原定今天前往內政委員會備詢，一早臨時請假，改由副祕書長李國興出席。羅秉成說明，因為接獲通報工友確診，李孟諺雖未與該名確診工友有密切接觸，但仍依照指揮中心建議，採取自我健康監測，待後續檢驗結果，因此稍早已向內政委員會請假。

羅秉成表示，李孟諺目前身體狀況良好，前日快篩以及昨日PCR檢測結果亦呈陰性，稍早也再次進行PCR檢測，目前不會影響相關政務推動。