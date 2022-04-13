半導體及面板設備龍頭美商應用材料12日公告2022年最佳供應商大獎，台灣廠商有3家名列卓越供應商獎項（Best in Class Performance）榜單。其中，京鼎（3413）承接薄膜及蝕刻等半導體設備模組及備品生產，帆宣（6196）承接OLED面板設備生產，上銀（2049）則提供半導體設備奈米定位平台。

應用材料是材料工程解決方案大廠，所生產的半導體或面板設備用來製造全世界幾近每顆新晶片與先進顯示器。應用材料的傑出供應商獎是表彰受獎公司在品質、服務、生產時間、交期、成本及快速回應等多面向的高績優表現。

應用材料此次公布的15家2022年最佳供應商中，包括京鼎、帆宣、上銀等3家台灣業者拿下最高榮譽的卓越供應商獎項。

京鼎公告3月合併營收月增4.0％達11.61億元，較去年同期成長24.4％，第一季合併營收季增1.5％達34.10億元，較去年同期成長26.4％，為季度營收歷史新高。

帆宣公告3月合併營收月增36.8％達34.90億元，較去年同期成長26.2％，累計第一季合併營收季減16.0％達96.68億元，較去年同期成長47.2％，同步改寫單月及單季營收歷年同期新高紀錄。

上銀第一季營收季增13.0％達75.67億元，較去年同期成長26.3％，創季度營收歷史新高。