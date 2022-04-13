PChome網路家庭(8044)代子公司廿一世紀數位科技(股)公司(下稱「廿一世紀」)宣布擬透過股份交換(增發416萬普通股)與策略投資9.4億元合併喬睿科技(股)公司(下稱「喬睿」)以聯手擴張金融科技版圖。

喬睿創立於2015年，公司旗下TapPay為支付閘道(Payment Gateway)產品，首創推出Cross-site免跳轉技術，致力於為線上商店與消費者打造安全且快速的支付體驗，並發展尖端AI設備指紋為基礎的盜刷風險識別監控技術，喬睿於2017年取得Apple及Google 在台灣第一張發行的支付處理牌照，2018年獨家成為國際信用卡組織VISA、MasterCard亞太區安全代碼合作夥伴，並且受到知名顧問公司KPMG青睞，評選為全球百大金融科技公司。

網家表示，喬睿擁有超過破萬家客戶，2021年處理交易總金額(Gross Payment Volume)超過新台幣500億元，服務範圍涵蓋台灣、馬來西亞、泰國等東南亞國家，隨著非現金交易趨勢盛行，喬睿未來營收規模也可望隨之成長；廿一世紀未來將借助喬睿在金流服務市場之科技領導地位，積極擴張第三方支付、行動支付、BNPL(先享後付)等金融科技服務，致力提供商家與消費者更便捷安全之全通路金融科技產品；廿一世紀作為台灣金融科技產業中服務最多元完整之公司之一，亦將積極規畫海外市場的結盟與擴張，提升競爭力以躋身全球金融科技獨角獸之列。

此交易案完成後，喬睿將持續經營並優化其現有業務，持續提升服務品質並保障客戶權益不受影響。喬睿之共同創辦人莊凡頡與廖宗綸先生將持續擔任其現有職務，並透過集團資源整合，全力加速國際市場的發展。另為實現集團長期策略發展目標，莊凡頡先生亦將於廿一世紀擔任重要管理職位，以科技與數據為核心驅動數位金融科技服務和產品之發展。

廿一世紀將透過喬睿TapPay金流平台之科技領導地位，結合拍錢包會員體系與多元通路布局，致力打造線上線下消費場景金融，不僅幫助商家提升訂單轉換率，亦可整合大量交易資訊以強化信用風險評估系統，提供商家與消費者更便捷安全之全通路金融科技產品；目前廿一世紀旗下，包括拍錢包與BNPL產品已累計近200萬使用者，展望未來，廿一世紀將持續拓展馬來西亞、泰國等海外市場，並預計在今年底於日本推出金流服務，持續擴大用戶與營收規模。

PChome網路家庭看好電子商務與金融科技結合之長期趨勢，以電商服務為核心，積極擴張旗下行動支付、線上保險、BNPL與第三方金流服務，並引進跨產業之策略夥伴，以期提升電子商務、點數經濟及數位金融科技領域的服務競爭力，打造更多元創新、更加便利的數位生活生態圈體驗。