烏克蘭政府12日深夜宣布逮捕俄羅斯總統普丁在烏克蘭的頭號盟友、烏克蘭最大反對黨領袖梅維楚克（Viktor Medvedchuk）。

烏克蘭政府昨（12）日深夜宣布逮捕俄羅斯總統普丁在烏克蘭的頭號盟友、烏克蘭最大反對黨領袖梅維楚克（Viktor Medvedchuk），還公布他滿頭亂髮被上銬的狼狽模樣。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）12日深夜在臉書宣布已經逮捕親俄政治人物梅維楚克，並且公布他穿著烏克蘭軍服、滿頭亂髮、雙手被上銬的狼狽模樣。

普丁在烏克蘭的頭號盟友、烏克蘭最大反對黨領袖梅維楚克（Viktor Medvedchuk）被逮捕時，滿頭亂髮、模樣狼狽。（圖／美聯社、烏克蘭總統府提供）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）隨即在社群平台Telegram發文，提議用梅維楚克與俄羅斯交換被俘的烏克蘭士兵。他說：「我向俄羅斯聯邦提議，用你們的這傢伙交換我們被俄羅斯囚禁的男孩與女孩。」他更讚賞烏克蘭安全局進行的特殊行動「做得好」。

67歲的梅維楚克來頭不小，被《每日郵報》形容為普丁「在烏克蘭的頭號盟友」，他是烏克蘭最富有的人之一，但因與莫斯科的關係密切而備受爭議，他曾自稱與普丁有私交，普丁甚至是小女兒妲莉亞（Darya）的教父。

梅維楚克透過俄羅斯石油利益及與莫斯科的密切關係致富，同時也是烏克蘭最大反對黨「Opposition Platform – For Life」領袖，倡議親俄訴求。

梅維楚克於2018年5月被控叛國罪，相關指控包括販售軍事機密給俄羅斯、在俄羅斯佔領後開採克里米亞的天然氣資源，儘管他否認罪行，不過仍在2021年被判居家軟禁，他旗下的3個電視台也被關閉，澤倫斯基也在今年3月下令中止梅維楚克的政黨及其餘親俄小黨運作。

烏克蘭逮捕普丁頭號盟友、烏克蘭最大反對黨領袖梅維楚克（Viktor Medvedchuk），他與普丁有私交。圖為2019年7月普丁在聖彼得堡接見梅維楚克的畫面。（資料照／路透社）

據信他被軟禁的消息讓普丁大為光火，痛批梅維楚克遭到政治迫害，揚言反制。

不過就在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭的前一天，基輔當局宣布梅維楚克已逃跑。

目前尚不清楚烏克蘭安全局是在哪裡、用何種方式逮捕梅維楚克，烏克蘭安全局的臉書發文指出，「你可以是親俄政治人物，並且為入侵國工作多年，你可以躲避正義，甚至穿著烏克蘭軍服來偽裝，但那能幫助你逃離懲罰？一點也不會！腳鐐在等著你！」

烏克蘭國家安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）大讚安全局特攻進行了快如閃電的危險特種行動。

針對梅維楚克被逮，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示烏克蘭有許多假新聞，需要進一步核實消息。