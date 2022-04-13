美國證劵交易委員會（SEC）在當地時間12日，再將12家中概股公司加入「預摘牌」名單，這是自3月以來第四批被納入名單的中概股公司。具體名單包括Microvast（微巨集）、中汽系統、大全新能源、康乃德生物、金融壹帳通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影滙、新濠博亞娛樂、Logiq和諾亞控股等。

SEC指出，上述12家公司提交申辯的截止時間為當地時間5月3日。據SEC公佈的《外國公司問責法》，被列入「確定摘牌名單」需在（自披露第一份年報開始計算、且2021年當做第一年）3年內提交SEC所需文件。如果「確定摘牌名單」中公司沒有提交或提交不符SEC要求，理論上將會在揭露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。

據大陸財聯社引述摩根士丹利之前發表觀點指出，維持中美就中概股審計最終可達成協議機會較高的看法。該行認為，大陸證監會日前修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》，是重要訊號，顯示就中美審計糾紛進行合作的意願。

另在3月舉行的大陸國務院金融穩定發展委員會專題會議上也表示，關於中概股，目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。大陸政府繼續支持各類企業到境外上市。