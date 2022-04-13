一名住新北的網友將車停放在租屋處騎樓，卻被警察1天開2次違停罰單，短短2周收到4至5張罰單，質疑遭警察針對。文章曝光後，原PO慘被網友痛罵違規應自知理虧，而非上網抱怨。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱自己住新北市，礙於路邊停車格不多，只好將機車違規停放在租屋處騎樓，但警察1天開2次單，短短2周內他收到4至5張罰單，直言警察針對性太高，都不給他時間找車位，痛批「警察有著如鬼附身般的執著，卻不自知。」

網友認為警察接連開罰是在針對他。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

文章曝光後，多數網友不認同原PO，紛紛留言表示，「都知道是違規了，一開始就得租車位，怎是被開單了，才說要給時間去處理」、「給時間找停車位？沒停車位買什麼車？」；也有網友指出，警察不常取締騎樓停車，猜測是原PO鄰居檢舉，警察迫於無奈才出動執法，況且警察並非只開他罰單，絕無針對。

值得一提的是，道路交通管理處罰條例中，將騎樓定性為公眾通行道路，包括建物所有人使用騎樓均受法律規範，不得妨礙公眾通行，若是在騎樓停放轎車或是擺攤阻礙行人通行，將可開罰1200元以上2400元以下罰鍰。