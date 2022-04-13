國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引爆藍營紛爭。黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭都指出，羅民調低「很弱」等語；然一份最新民調顯示，羅以37%支持度勝過陳時中的35.8%，是藍營唯一能戰勝陳的人。此消息引發熱議，羅辦主任楊植斗表示，有人質疑這是假民調，但據他所知此民調來源有所本，且「不只一份民調」指出羅勝過陳時中，讓他不禁想反問：「陳時中贏的民調才叫真民調？」

根據民調機構「城市調查」最新民調，在對上代表民進黨的陳時中時，國民黨桃園市長可能的參選人支持度如下：羅智強支持度37%、陳35.8%、尚未考慮27.1%；魯明哲32%、陳32.2%、尚未考慮35.7%；萬美玲21.2%、陳時中35.1%；呂玉玲15.2%、陳34.3%。顯示羅是藍營唯一能戰勝陳的人，呂則為民調最低者。此民調調查時間為4月6日下午5時，至4月7日中午12時30分。

楊植斗12日在臉書發文表示，有媒體朋友訪問他貼出的「城市調查」，羅智強首度超越陳時中，質疑這是不是「假民調」。對此，他回應，網路民調的確有其侷限性，有的有同溫層效應，有的抽樣並非本地人，而且民調起起伏伏，大家參考即可，但若像某些綠營民嘴和候選人將羅獲勝的民調全部打成假民調，那是大可不必。

楊植斗舉例，《yahoo》民調約1萬5千名網友票選，羅智強約65%，陳時中約15%；《NOWnews》民調支持羅參選桃園市長的民眾破7成。楊直言，以上兩家網路民調，恐怕也淪為某些人眼中的假民調，「只有陳時中可以贏就對了？」且根據他求證，城市調查的確是透過廣告，邀請桃園的民眾填寫網路問卷，也有朋友表示有看到該民調的問卷廣告。

此文發出後獲得約2000個讚、100則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「民進黨易得『眼紅症！尤其是見不得別人優！」「民調只是參考 但當人民在做民調時卻害怕是詐騙？這是一個什麼樣的狀況？ 」「到底憑什麼說人加是假民調？只有他們贏才是真的？」「說人假民調，自己才最假」。