藍牙技術聯盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)發布最新的「2022藍牙市場趨勢報告」，看好2022年藍牙市場從疫情衝擊恢復的速度，將高於最初預期，預測支援藍牙技術的裝置年度出貨量，到2026年總出貨量會超過70億台。

報告指出，藍牙技術採用量不斷成長，在各個市場越趨多元的應用發展，推動市場快速成長。從無線音訊、可穿戴裝置，到資產追蹤及網路照明控制，藍牙技術聯盟的會員公司不斷推出創新的解決方案，滿足消費性、商業及工業的使用需求。今年的市場趨勢報告，突顯藍牙技術的未來發展方向及影響力。

在疫情的衝擊下，2020年對全球許多市場來說是動盪不安的一年，2021年藍牙市場開始快速反彈，恢復到疫情發生前的成長狀態。分析師認為，2022年藍牙市場從疫情衝擊恢復的速度，將高於最初預期，並預測支援藍牙技術的裝置年度出貨量，在未來五年將成長1.5倍，到2026年總出貨量會超過70億台。

不僅如此，更多的藍牙低功耗音訊定義將於今年推出，預期將進一步拓展藍牙最大解決方案音訊傳輸領域的應用發展。藍牙低功耗音訊除了低耗能的優勢，能支援更高的音質及實現廣播音訊等新傳輸體驗，可協助開發人員滿足消費者在穩定成長的喇叭、頭戴式裝置、無線耳機等音訊周邊裝置的產品效能需求。到了2026年，藍牙耳機的年度出貨量將攀升至6億1900萬台，佔所有無線頭戴式裝置出貨量的66%。

藍牙低功耗音訊將支援各種類型的藍牙助聽器等新型音訊周邊設備，並憑藉自身的靈活性優化設備的外型尺寸。到2026年，藍牙音訊傳輸裝置的年度出貨量將成長2.6倍。

近期的全球供應鏈中斷，以及藍牙定位功能的提升，推動了藍牙位置服務需求的成長。藍牙接收訊號強度指示(RSSI)、尋向技術，以及即將推出的高精度距離測量功能，提供開發人員在開發藍牙應用更具穩定性及彈性，藉此打造出多樣化且準確度更高的位置服務解決方案。到2026年，藍牙位置服務裝置的年度出貨量將成長3倍。

另外，資產追蹤等即時定位系統(RTLS)將成為持續推動這波成長的主要因素。在今年預測的位置服務裝置出貨量，商業類即時定位系統包含健康照護領域的應用，將高居首位。到2026年，藍牙資產追蹤裝置的年度出貨量將達到3億5000萬台。