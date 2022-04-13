名嘴爆料，民進黨最快七月提名陳時中參選台北市長，到時候衛福部長可能會由立委邱泰源接任，並由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎來擔任指揮官。對此，衛福部長陳時中今則四兩撥千金回應說，你應該去問周玉蔻，但邱泰源是否合適？他則說我沒想到這麼多。

名嘴邱明玉昨在節目《辣新聞152》上爆料，因為疫情，從陳時中口中聽不到他要參選，但根據她所聽到的消息，陳時中最早在3月30日去過總統府，當時猜測是談論疫情相關事宜，但隔幾天又傳出是做參選準備。如果陳時中未來要選，很有可能會由民進黨不分區立委邱泰源接任衛福部長。

邱明玉也說，如果邱泰源接任衛福部長後，不兼任指揮中心的指揮官，那可能將由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎來擔任指揮官。而周玉蔻也在臉書爆料說，民進黨最快七月將提名陳時中參選台北市長。

針對疫情趨緩後是否參選，陳時中昨（12日）則表示，現在防疫是他人生中非常重大的任務，而外界好奇民進黨人士是否曾找他談過參選，陳僅說「有談過的人很多」。