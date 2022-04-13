知名主持人徐乃麟在演藝界駐足多年，其中更是在綜藝節目《天才衝衝衝》與搭檔曾國城一同闖出好成績，然而近年卻因在節目中遊戲輸掉而直接飆罵來賓，遭網友封「輸不起」，負評隨之如排山倒海而來，然而硬派形象下的徐乃麟是鐵漢柔情，提起妻子汪家璉和三個兒女，展現難得溫柔的一面。

根據《女人我最大》報導，憶起家庭相處的點滴，徐乃麟說夫妻將小孩送去國外讀書，小孩原本要住寄宿家庭，但妻子看到寄宿家庭環境太糟，不捨孩子在惡劣環境獨立，因此選擇到加拿大陪孩子讀書。愛妻的徐乃麟說上飛機時眼淚不停掉，就連晚上睡覺都會感到孤單而落淚。因此他決定用金錢和精力戰勝遠距離，九年來都用飛機通勤，徐乃麟說「這九年的時間是我最開心的時光，雖然節目變少了，但我還是堅持這麼做。」

愛家好男人的他，因為妻小定居加拿大，徐乃麟常常剛下節目就要趕飛機，為了避免延誤行程，徐乃麟練出強大的「控時」能力，在主持節目時錄到晚上10點，工作結束大家相約小酌徐乃麟都不會到場，因為他堅持10點一定要回家，「小孩子還沒有睡，我可以陪他們說說故事、陪他們入睡」，因為這個原因，大家幫徐乃麟取綽號「徐十點」。

提到和妻子的認識過程，徐乃麟曾開直播與粉絲分享兩人至今已相識約快40年，徐乃麟坦言是朋友想追汪家璉，結果反而自己對她一見鍾情，順利追到手。徐乃麟過去曾是瓊瑤小生，妻子介意吻戲，他便推掉戲劇的邀約，轉去主持界發展，兩人育有3子，曾迎來第4胎卻不幸流產，徐乃麟不忍妻子難過，自發去做結紮手術。