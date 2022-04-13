李家超抵中環交提名表 正式報名參選特首 10:002022/04/13 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李家超今日正式報名參選特首。（大公文匯網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港前政務司司長李家超正式決定參加第六屆行政長官選舉，他今早（13日）前往展城館提交報名表。截至昨日下午6時，李家超已經爭取到700多張選舉委員提名票。 第六屆行政長官選舉提名期由3日開始，至本月16日結束。每名候選人的提名須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選舉委員會的5個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。 宣布參選香港特首 李家超：23條立法屬優先選項 韓國百想藝術大賞公布入圍名單 《魷魚遊戲》獲9項提名 #選舉 #李家超 #特首 #提名 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潘政治參選 屏東縣長3人參戰 04:102022/04/12 地方新聞 顏聖冠張茂楠北市廝殺 余天回鍋戰新北 04:102022/04/12 政治要聞 香港媒體人被捕 記協憂新聞自由受損 04:102022/04/12 焦點新聞 麥寮人口連2月負成長 疑與選舉有關 04:102022/04/12 地方新聞 扣留17小時 港媒體人區家麟獲准保釋 12:152022/04/12 兩岸 被指派系鬥爭 顏聖冠、張茂楠否認 04:102022/04/13 地方新聞 桃園1770萬只補助42人 青年局挨批 04:102022/04/13 地方新聞 李家超：23條立法屬優先選項 04:102022/04/13 焦點新聞 陳時中：和小英還沒正式談過選舉 04:102022/04/13 政治要聞 香港男住高樓「開窗小便」 影片1細節網笑：快看泌尿科 19:452022/04/12 社會 認提名機率微乎其微 羅智強不死心：只有1％也會全力以赴 15:112022/04/12 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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