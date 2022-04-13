香港前政務司司長李家超正式決定參加第六屆行政長官選舉，他今早（13日）前往展城館提交報名表。截至昨日下午6時，李家超已經爭取到700多張選舉委員提名票。

第六屆行政長官選舉提名期由3日開始，至本月16日結束。每名候選人的提名須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選舉委員會的5個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。