技嘉(2376)股價偏弱整理，法人認為，技嘉計畫於2023年將網通事業群分割讓與給100%持有子公司技鋼科技，屬於組織調整性質，目的讓集團內資源能夠更有效率的分配。伺服器產品的研發設計技術以及軟體將分割給技鋼，其中未包含產能移轉，技嘉產能將為技鋼生產製造。網通事業群一向是技嘉近年營運除了板卡以外再挹注新的成長動能，有利於技嘉評價提升。但進行分割後，若未來技鋼股票公開發行，將會稀釋技嘉在伺服器產業的獲利成長動能，因此技嘉評價空間不易上修。

技嘉主要產品為主機板、顯示卡、伺服器及筆電等電競周邊產品，以自有電競品牌「AORUS」行銷全球，為全球前三大主機板、顯示卡製造商。台灣競爭對手包含國內競爭對手包括宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)、華擎(3515)，主要工廠位於台灣、大陸東莞及寧波。

2021年技嘉產品別營收占比分別為：主機板25%、顯示卡45%、伺服器20%、其他10%。法人認為，今年顯卡價格遭到較大的逆風，以太坊2.0的機制將從工作量證明(PoW，Proof of Work)轉變為權益證明(PoS，Proof of Stake)，將不再用顯示卡挖以太幣，礦工因回收成本需8~10個月，因此不會再追價購買顯示卡。此外，Nvidia及AMD GPU供應增加，市場上供不應求情況舒緩，使得整體顯示卡價格漲幅收斂。