連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)今（13）日以每股參考價35元登錄興櫃，由於2022年首季營運已重返正軌，力拚超越2020年紀錄再創新高，股價開盤即以大漲19.71％的41.9元開出，最高飆漲74.29％至61元，早盤維持逾65％強勁漲勢，興櫃初登場表現亮麗。

橘焱胡同目前實收資本額1.4億元，經營團隊合計持股29.35％、能率集團持股25.88％，星宇航空董事長張國煒則以個人投資公司星威持股2.49％。目前主要擁有胡同燒肉、胡同裏燒肉、胡董牛麵所、岬岬茶飲及代理的一幻拉麵、台北鳥喜串燒等7個品牌。

其中，餐食品牌為橘焱胡同的主力發展品牌，胡同燒肉目前共23家，包括台灣11家直營、中國大陸4家直營及8家加盟店，胡同裏燒肉及一幻拉麵各2家，一牛樂、台北鳥喜串燒、胡董牛麵所各1家，海內外合計30家店，另設有B2C線上的胡同美饌商城。

橘焱胡同2020年稅後淨利2280.7萬元、每股盈餘（EPS）2元，雙創歷史新高。2021年因疫情三級警戒禁止餐飲內用，使第二、三季營運轉虧，拖累全年合併營收6.26億元、年減8.08％，稅後淨利918.6萬元、年減達59.72％，每股盈餘0.81元。

不過，橘焱胡同2022年首季自結合併營收1.83億元、年增3.68％，前2月稅後淨利666.5萬元、每股盈餘0.58元，營運已重返正軌。橘焱胡同董事長吳念忠預期，今年營運表現可望優於2020年，力拚再創新高。

橘焱胡同規畫未來3年將「胡同燒肉」在台展至16家、中國大陸達20家，並插足美加、新加坡及其他國家，預計分別新展5家、3家、5家。胡同裏燒肉預計在台展至6家、一牛樂展至3家，一幻拉麵、台北鳥喜及胡董牛麵所則分別展至4家、2家及10家。

因應消費者求新求變趨勢，橘焱胡同切入新通路與新業態，跨業態與餐飲同業「寬巷子鍋品」推出微型餐廳「胡同裏的寬巷子」無菜單私廚料理，及米其林餐盤推薦法式料理餐廳「Orchid Restaurant蘭」共譜「胡同裡的蘭」私廚餐廳。

此外，橘焱胡同已於Volvo全台汽車展示中心供應特製餐點，並規畫以「胡同美饌聯盟」進軍空中餐飲市場，與星宇航空合作空廚餐點，並規畫攜手開發周邊聯名商品、推出聯名主題燒肉餐廳等，以及3年內於桃園投資建設空廚廠房，進一步擴大營運規模。

吳念忠表示，橘焱胡同未來除了持續展店外，將以聯名合作、品牌代理、海外代理授權3策略力拚成長，預計將胡同燒肉品牌授權至新加坡、6月於克拉碼頭開出當地首店。同時，亦將進軍日料市場，正洽談獨家代理板前壽司、迴轉壽司等日本知名壽司品牌登台。