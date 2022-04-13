4月以來，大陸已經有14城鬆綁購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。

業內人士認為，今年來房地產政策鬆綁力度和範圍明顯擴大，蘇州、南京放鬆限購或成為大陸熱點城市房市政策風向標，未來市場下行壓力較大的二線城市或將效仿進行局部放鬆，乃至取消「四限」（限購、限貸、限售、限價）。

據《證券時報》報導，南京市溧水區和六合區房產管理部門限購政策有所優化，外地人購首套房不需提供社保證明，這意味著南京兩區的限購放鬆了。同時，湖北咸寧、荊門、黃石、宜昌等四地下調了房貸利率，下調最多的達到56個基點。

此前，南京市整體的購房政策規定，外地人購買首套房，需提供3年內累計24個月社保證明。而今外地人在六合區和溧水區購房，只需提供身份證、戶口本等資訊，不再需要社保證明。

對此，廣東省住房政策研究中心高級研究員李宇嘉表示，作為熱點城市的南京，此次週邊兩個區鬆綁限購的舉動，代表了這一類型城市政策調整的狀況。總的來講，熱點城市這種週邊的鬆綁是一個必然趨勢。

越來越多城市出台樓市新政。據《證券時報》整理，4月以來，已經有衢州、秦皇島、大連、綿陽、蘭州、麗水、台州、安順、蘇州、南京、咸甯、荊門、黃石、宜昌等14城鬆綁了購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。其中，4月1日，衢州取消限購政策，同時鬆綁了限售政策，成為全國首個同時放鬆「兩限」的城市。