台中38歲黃姓男子不滿女友與其他男子約會，12日凌晨徒手將李姓情敵活活打死。（警方提供／屏東報導）

黃嫌友人蘇姓男子不僅踹打李男，還持雨傘敲壞李男車子擋風玻璃洩憤。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

黃嫌友人蘇姓男子不僅踹打李男，還持雨傘敲壞李男車子擋風玻璃洩憤。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

黃嫌友人蘇姓男子不僅踹打李男，還持雨傘敲壞李男車子擋風玻璃洩憤。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台中38歲黃姓男子因不滿女友與其他男子約會，12日凌晨突擊位在屏東東港大鵬灣的「約會現場」，把女友支開後，將33歲李姓情敵徒手活活打死，事後還主動報案自首，訊後與同夥40歲蘇姓友人依傷害致死罪嫌送辦。

據了解，黃嫌家住台中，其27歲鄭姓女友家住屏東東港，黃幾乎每周都會南下找鄭女見面，而鄭約1個月前認識家住林邊的李男，2人相談甚歡、互有情愫，常常約會聊天，鄭也不遮掩地將此事告訴黃男，把2人的聊天內容、約會地點如實以報。

11日，黃嫌再次南下找鄭女，在交談間得知鄭女與李男晚上又要到東港大鵬灣的跨海大橋下約會，當下他只表示要北上回家了，殊不知隨後一時醋勁大發，夥同36歲黃姓友人、40歲蘇姓友人連夜趕到「約會地點」要與對方理論。

黃嫌一到場，便與李男發生口角衝突，隨後2人互毆起來，蘇男不滿朋友被欺負，也上前踹打李男，並持雨傘敲壞李男車子的擋風玻璃洩憤，而後黃嫌要求友人將鄭女帶走，他留下與李男談判就好。

不料，不久後李男躺在地上一動也不動，黃嫌驚覺事態嚴重，趕緊報警求助，警方到場後見到地上血跡斑斑，立即請救護車將李男送醫急救，但12日凌晨2點40分仍宣告不治。

警方隨後找回離開現場的鄭女等3人，訊後將黃嫌、蘇嫌依傷害致死罪嫌送辦。

至於李男死因，警方說，正由鑑識單位採證中，並調閱路口相關監視器比對積極調查中。