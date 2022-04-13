北市松江郵局窗口人員確診！接觸者多 今停業清消 10:102022/04/13 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松江郵局1員工確診。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎本土案例飆新高，松江郵局今傳出有一線員工確診，中華郵政公司證實，1名郵務窗口員工今晨接到衛生局通知確診，該郵局今緊急停業清消，另有23名同仁則等待PCR檢測。 中華郵政表示，1名同仁今天一早上班前接獲確診通知，立刻回報給公司，該郵局停業1天，明天是否開門得視其他同仁的檢測結果。 中華郵政指出，該名同仁負責郵務窗口，協助民眾寄送包裹，接觸到的人確實較多，但郵局有最好戴口罩、噴酒精、裝隔板等保護，民眾不需太過擔心。 台南線上KPOP演唱會 4月16日免出門看得到 iKala拚2年內掛牌 首選台灣 #郵局 #員工 #確診 #郵務 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄爆新增5確診去過阿妹演唱會 急查座位清單採檢 09:562022/04/13 生活 莊人祥：單日確診破千、破萬都可能 04:102022/04/13 生活新聞 防疫勿成「父子騎驢」黃偉哲籲：未滿12歲停課標準從嚴 10:232022/04/13 生活 停課新標準今上路 8大QA一次看 08:272022/04/13 生活 台中單日確診26例 東勢成熱區 04:102022/04/13 地方新聞 台南菸廠1員工確診 急召399人採檢 04:102022/04/13 地方新聞 單日確診恐上萬例 陳時中認：疫情發展迅速 09:402022/04/13 生活 陳雪甄接吻對象確診 温昇豪虧親不夠 04:102022/04/13 娛樂新聞 行政院1工友確診！李孟諺臨時向立院請假 PCR結果出爐 09:442022/04/13 政治 疫情燒進國安會！1員工確診 即起啟動分區辦公 10:562022/04/13 政治 新竹縣也不甩中央新停課標準 跟進雲林縣不實施 10:212022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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