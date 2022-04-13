新冠肺炎本土案例飆新高，松江郵局今傳出有一線員工確診，中華郵政公司證實，1名郵務窗口員工今晨接到衛生局通知確診，該郵局今緊急停業清消，另有23名同仁則等待PCR檢測。

中華郵政表示，1名同仁今天一早上班前接獲確診通知，立刻回報給公司，該郵局停業1天，明天是否開門得視其他同仁的檢測結果。

中華郵政指出，該名同仁負責郵務窗口，協助民眾寄送包裹，接觸到的人確實較多，但郵局有最好戴口罩、噴酒精、裝隔板等保護，民眾不需太過擔心。