北市一名攝影公司負責人5年前與妻子結婚，妻子生下一女後便當起全職媽媽，後來兩人爭吵不斷分居，妻子主張兩人因育兒家務分擔、金錢價值觀和公婆過度干預等問題，婚姻已無法繼續而訴請離婚。台北地院認為，雙方即便分居3年，仍能就女兒養育、探視好好溝通，反倒是妻子僅因怪罪公婆介入婚姻便訴離，應為婚姻不美滿負更大責任，因此判決妻子敗訴。

妻子主張，丈夫雖掌握家中經濟大權，卻對財務規劃卻極為草率，導致家中月入十餘萬，卻落得她要變賣二手物品或拿出自己婚前積蓄才夠家用，除訴請離婚，並要求給女兒每月3萬元扶養費。

丈夫則表示，自己為了婚後讓妻女衣食無虞，十分努力，但妻子卻對公婆的關心異常敏感和反感，連已退休的公婆擔心他工作過忙，好心想幫妻子帶小孩，都受到強烈反彈，甚至要求住在花蓮的公婆沒事不准北上探視孫女，兩人為此大吵後，妻子竟帶著女兒離家出走多日。

法官認為，兩人2017年結婚，2018年2月便分居至今，但期間兩人為了避免爭吵影響女兒成長，能冷靜協議暫時交由公婆養育。2018年下半年妻子重返職場工作，兩人也能好好溝通如何輪流照顧女兒並互相配合，顯示婚姻未達無法維持的地步。

法官指出，現今社會夫妻為工作、經濟或子女分居兩地並非少見，夫妻因子女教養、住所約定、雙方家人相處模式或婚姻價值觀而爭吵所在多有，但妻子一昧推託公婆過度介入兩人婚姻，不願理性溝通還據此訴請離婚，可歸責性反而比丈夫更高，因此駁回妻子之訴。