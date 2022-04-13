關鍵數位基礎架構與營運持續解決方案全球供應商Vertiv發布首款專為高密度資料中心設計的Liebert VIC浸沒式液冷創新解決方案（Liquid Immersion Cooling Solution）。這是與資料中心單相浸沒式液冷解決方案領導廠商GRC（Green Revolution Cooling）共同開發的產品。隨著運算密集的應用需求與日俱增，例如更快速的串流影音、遊戲平台和虛擬貨幣挖礦，只要是高熱密度的應用環境中Liebert VIC皆可作為設計應用。

Liebert VIC是單相浸沒式液冷創新解決方案，支援功率密度高達200kW的機櫃。使用ElectroSafe電介質液體冷卻劑，將伺服器浸泡在無味無毒、具有電惰性和化學惰性，將熱能直接傳導給液體，有效冷卻高熱密度的伺服器，因伺服器直接浸沒在冷卻劑中散熱，因此無須安裝風扇，可直接減少10～20％的IT設備耗能，並使整體PUE值達到1.05。

2007年國際綠色電網聯盟（The Green Grid Association）制定PUE（Power Usage Effectiveness）能源效率衡量標準，其計算方式為資料中心總用電量除以資訊中心IT設備總用電量，PUE值越低，代表資料中心所耗的電力越少，越節能。

Vertiv台灣總經理侯建州表示，面對未來高功率及綠能節電的產業趨勢，這將成為企業資料中心面臨的關鍵挑戰，而有效降低PUE值，才是改善企業資料中心的根本。持續提供顛覆傳統領先業界的創新技術，一直是Vertiv提升能源效率的重要指標。

Liebert VIC浸沒式液冷解決方案，可使整體機房PUE值下降至1.05，達到Green Grid規範的白金級標準（PUE<1.25）。若以5MW的機房規模來看，PUE值在1.7時的平均年用電量約為7千5百萬度電，改用Liebert VIC解決方案，PUE值達到1.05，年用電量可下降至4千6百萬度電，1年可為企業省下近一億台幣的電費，並減少35％的碳排放量，相當於27.2座大安森林公園一年可吸收的碳排放量。

除此之外，Liebert VIC液冷技術還能減少環境衝擊，例如濕度、灰塵和不健康的空氣品質等，不僅提升效率並高效降低營運成本。Liebert VIC不受限於地理氣候，可以部署於任何地方，其模組化的設計，可在數週內迅速部署完成，可將資料中心擴建或改建的時間降到最低。

侯建州表示，浸沒式液冷技術，已獲得台灣資料中心和主機代管廠商的青睞，透過高效率Liebert VIC解決方案，資料中心和主機代管廠商可以實現其高密度運算的目標，並以更具成本效益部署高效能運算平台，協助其客戶實現企業永續發展目標（SDGs）。