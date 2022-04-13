甲尚公司申請登錄興櫃一般板股票 10:122022/04/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，甲尚公司（6882）在周二（12日）送件申請初次登錄興櫃一般板股票。 根據櫃買中心資料顯示，甲尚公司成立於1993年10月間，董事長為王宏洋，主要經營業務是資訊軟體銷售服務，送件時資本額為2億2,580萬元。甲尚公司2021年業績，營收3億3,601萬元，稅前盈餘6,561萬元，每股盈餘2.61元 台寶生醫12日申請登錄興櫃戰略新板股票 京鼎 獲應用材料投資入股 #甲尚 #櫃買中心 #公司 #申請登錄興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穩股價 陸鼓勵公司回購股份 04:102022/04/13 全球財經 世茂集團子公司 傳建議一檔境內債延期 13:052022/04/12 財經 櫃買第二季戰略新板 自然人合格投資人登錄抽好禮活動開跑 16:122022/04/12 財經 金管會統計 161家上市櫃公司停工 04:102022/04/12 財經焦點 《櫃買市場》甲尚、台寶生醫分別申請登錄興櫃與戰略新板 07:592022/04/13 財經 銳企公司執行長 王崇智 解密新創投資 04:102022/04/13 投資理財 富櫃200業績發表會今登場 杰力3強秀業績 13:532022/04/12 財經 茂達接單暢旺 營運拚季季增 04:102022/04/13 證券．權證 GIG成立新公司 搶首波區塊開發權 04:102022/04/12 財經要聞 台灣疫情再趨嚴 產險業者積極評估承保量能 11:252022/04/12 財經 選秀冠軍5年前爆紅 被前公司凍結「2.9億財產」近況曝光 10:042022/04/12 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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