櫃買中心表示，甲尚公司（6882）在周二（12日）送件申請初次登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，甲尚公司成立於1993年10月間，董事長為王宏洋，主要經營業務是資訊軟體銷售服務，送件時資本額為2億2,580萬元。甲尚公司2021年業績，營收3億3,601萬元，稅前盈餘6,561萬元，每股盈餘2.61元

台寶生醫12日申請登錄興櫃戰略新板股票
京鼎 獲應用材料投資入股
#甲尚 #櫃買中心 #公司 #申請登錄興櫃 #送件申請