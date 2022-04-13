長久以來，以出口為主的日企，受惠於日圓走貶大賺外匯。甚至連當地央行都表示，日圓處於低檔有利自己經濟發展。不過，日本企業卻發現，日圓走強對公司營運來說，未嘗不是好事一樁。

日企營業模式今非昔比，在關注為客戶提供解決方案的同時，愈來愈多生產項目早已移往日本以外。

根據日本官方統計，目前當地商品約有近25%是在國外所製造的。10年前才17%左右，更早的20年前，甚至還不到15%。同時，經路透社計算，日本每年販售的新車有高達67%都不是日本本地生產的。20年前，這個比重不到40%。

因此，許多日本製造業者無須藉著疲弱的日圓來增加競爭力。另外，日圓走貶下，進口能源燃料及原物料價格也漲很大，當地民眾生活壓力日益增加，東西變貴致買氣縮手。

針對日圓如此弱勢，調研單位Tokyo Shoko Research在2021年12月查訪近7,000家日企後發現，近30%表示不利自己營運，只有5%贊成，至於65%則無感。

不贊成日圓過於疲弱的日企，認為與美元間的匯價應該來到107位置，明顯與目前的125.75有不小差距。若以日企的併購計畫來看，日圓貶值推升海外購買成本，同時，因為相對便宜，也使得日企容易變為國外買家美味的盤中飧。

以出口為大宗的日本車廠認為，在國外當地生產好處之一，就是匯價波動的影響性較小。雖然各國政策不同，會讓日企有不同的投資意願，不過遠赴它鄉設廠，相信對許多日本公司來說，一時半晌還是無法更改的。

據悉，全球銷售量最大的豐田汽車，就一直設法將自己的獲利與日圓的升貶脫鉤。因為，日圓長期處於低檔，使得豐田原物料取得成本太高。

對日本零售業者來說，日圓不振更是痛苦，因為幾乎所有成本都大增。平價服飾商思夢樂(Shimamura)日前指出，成本大漲受不了之下，不得不史無前例地，將部分商品售價調高3%到4%。

日圓一直貶，當地民企與民眾頻頻怨聲載道，不過，日本央行卻一直重申，對自己景氣復甦是利多於弊。即使許多日本官員與民代都認為日圓貶過頭，但日本央行還是一意孤行偏向日圓走低。

不過，靠著日圓疲弱來助長經濟發展，卻被專家學者認為，日本的經濟成長實力已在慢慢式微。而在日本央行默許下，3月份日圓兌美元匯價貶逾5%，創2016年11月以來最大單月貶幅，令不少匯銀人士傻眼。

曾被紐約時報封為日圓先生的日本財務省前副大臣(木神)原英資（Eisuke Sakakibara），3月曾指出，若日圓貶過130，日本政府不該袖手旁觀，要出手干預或調高利率都可。因為，日圓一旦貶破130時，可能會衍生一些相關問題。