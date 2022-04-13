亞系外資針對股王信驊(5274)出具最新研究報告，看好其營收持續成長趨勢底定，新品的ASP又將進一步提升，故重申信驊買進評等、目標價3200元。

亞系外資表示，有鑑於產能提高，信驊看好第二季營收有機會達2位數成長，更勝市場預期，惟下游客戶在5月、6月的生產限制仍然是一個波動因素，該現象4月仍不明顯。信驊對2022年CSP(雲端服務供應商)需求增長持樂觀態度，看到需求強勁來自亞馬遜和Meta等美國CSP，且來自大陸市場的訂單也穩定增長，預計下半年的營收將優於上半年，故重申信驊買進評等、目標價3200元。

展望未來，亞系外資表示，信驊今年營收增長上看30%，訂單可見性延伸至2023年第二季到第三季。不僅如此，信驊的新產品也可望帶來驚喜，Mimi-BMC有機會在明年上半年和Eagle一起加速量產，另外，為安全而設計的晶片AST 1060(信任根)可能會於明年下半年有實質貢獻。

亞系外資表示，信驊最新的BMC(遠端控制晶片)產品AST 2600，有利於提高ASP約5~10%，但因為英特爾的增長放緩，Eagle Stream CPU伺服器的貢獻可能要到年底才會看到，另外，AMD將在第三季末至第四季採用信驊最新的AST 2600。總體來說，信驊AST 2600的採用率在2021年約為其BMC總出貨量的10%，預計到2022年底將達到15~20%。

非BMC產品部分，亞系外資表示，信驊非BMC產品(包括PC/AV晶片、Cupola 360芯片)2021年營收佔比6.5%，預計在2022年達到8~10%。