教育部昨天公告最新停課標準，雲林縣長張麗善昨晚宣布不跟進中央。台南市長黃偉哲說，防疫不要變成「父子騎驢」，台南支持中央政策，希望新台灣模式能一步一步實施。但他也說，停課可有所區分，因國小12歲以下未打疫苗，可使用較嚴格的標準，而國中以上至少打2劑以上疫苗，他說，會再跟中央流行疫情指揮中心、學者專家討論，現階段，尊重中央規定。

黃偉哲說，從停課標準改變，可以看到大家對清零、開放的兩樣情，既希望開放又怕清不了零，變成疫情擴大，所以，其實大家心裡蠻糾結的，原先，全校2人確診就要全校停課10天，現在指揮中心一放寬，有人就說放太寬，「防疫真的不要變成父子騎驢」。

他說，台南支持中央政策，但如果可以的話，停課是否可從學校區分？畢竟，國小12歲以下都沒施打過疫苗，可使用比較嚴格停課標準，國中以上即將開放打第3劑了，因此，國中以上停課標準可朝向比較正常生活的方式。他認為，這部分有必要再跟中央流行疫情指揮中心及學者專家討論，但現階段尊重中央規定放寬。

黃偉哲也說，衛福部長陳時中已經講了，將來疫情可能陡升，現在4、500例，再過1、2個禮拜搞不好破千或更多，因此，面對防疫是滾動式檢討，並非一成不變。他指出，拿過去對 Delta、Alpha病毒致死率很高的防疫規格，面對現在的Omicron、BA.2、BA.3，甚至XE、XL 致病率高但致死率低的病毒防疫標準，是不是可以再討論，值得大家思考。