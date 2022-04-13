教育部12日公布最新校園因應疫情暫停實體課程實施標準，由於標準放寬，引來家長們反彈，除雲林縣開第1槍不跟進，新竹縣也在13日上午宣布跟進雲林縣措施，縣府認為考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，除無法有效保護國家未來的棟樑，且為避免疫情在校園擴散，以維護學生及教職員校園安全健康，才暫停實體課程實施標準。

新竹縣府宣布停課標準，其中，12歲以上國中及高中學生因已施打疫苗，則依照教育部12日公告的校園因應疫情暫停實體課程實施標準辦理。

不過，12歲以下國小及幼兒園學生因未施打疫苗，將依下列所訂標準採非實體課程：

（一）預防性停課：1班有1位師生被匡列居家隔離，該班採非實體課程1 -3天，若採驗結果陰性，即恢復實體課程。

（二）如學校有師生確診，將比照教育部3月3日校園疫情停課標準之規定，針對高級中等以下學校相關標準作調整：

1.1班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班暫停實體課程10天。

2.1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校暫停實體課程10天。

3.1鄉鎮市區有3分之1學校全校暫停實體課程，該鄉鎮市區學校暫停實體課程。