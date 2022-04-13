女星謝忻熱愛運動和大自然，她除了健身外，爬山、下海等戶外活動也都樣樣來，謝忻近日則現身綠島旅遊，她今（13日）就曬出潛水照，只見謝忻身穿灰色貼身潛水衣，好身材的謝忻穿包緊緊的潛水服也超辣，美胸、小蠻腰和一雙美腿全都露，S身材曲線相當吸睛。

人在綠島的謝忻，今在IG限時動態曬出潛水前的動圖自拍，只見謝忻穿著一身灰色貼身潛水衣，腰下黑線讓邪惡地帶曲線更加明顯，同時，謝忻也興奮說：「準備下水啦」，喜悅之情全寫在臉上，謝忻雖然穿著包緊緊的淺水衣，但也因潛水衣的貼身設計，讓她美胸、蠻腰和一雙美腿全都露，S身材曲線讓網友眼睛大吃冰淇淋，保養有術的謝忻完全看不出已是40歲的熟女。

謝忻近年積極尋求事業上的突破。（圖／取材自謝忻Instagram）

謝忻近年積極尋求事業上的突破，除了主持工作和勤接通告外，她也把工作觸角延伸到直播、接業配，事業忙碌又充實，積極經營社群媒體的謝忻，也樂於在網上分享生活大小事，熱愛運動的她，也常PO出上健身房、爬山、下海活動照，謝忻每回曬出美照都會讓粉絲驚豔。

不過謝忻日前卻爆發大尺度照外流風波，她事後在臉書崩潰認了此事，並完成報案，而謝忻面對性感照遭瘋傳，她哽咽說：「其實我自己心裡也知道，流出去的這些照片，真的就是回不來，也不可能阻止大家不要看。」但她仍強調，確實有貼胸貼、也有做好安全措施。