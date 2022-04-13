「阿伯，免驚有我在！」台中市一名老人走失找不到路，惟恐其於路上行走發生意外，民眾尋求警方協助，員警立即以巡邏車護送返家，其子表示父親時常出門後就會忘記回家的路，但父親還是時常會跑出門，對於讓警方找到且員警積極協助之行為深表感謝。

烏日分局犁份派出所警員林柏宇、梁晉委接獲民眾報案稱於龍井區遊園北路，一名老伯為迷失老人身體不適。

民眾表示，該名老人走失找不到路，惟恐其於路上行走發生意外，尋求警方協助，經警方了解，該名迷失老人身上皆無任何證件，且經詢問老人個人資料與家庭狀況，皆無法清楚表達。

警方迅速查詢及比對資料，終於得知該迷失老人有1子居住於西屯區國際街附近，員警立即以巡邏車護送返家，深獲家屬感激。

警方呼籲民眾家中長輩如高齡患有失智情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡切勿慌張，只要發覺親屬行蹤不知去向即可向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵，讓警方協助找回家的路。