張惠妹「ASMR世界巡迴演唱會」，在台北小巨蛋一連開唱12場，事前主辦單位做好各種防震措施，也要求歌迷不要跳動，仍被附近中華里里長游吉興夫婦抗議房屋震不停，還到北市府前靜坐抗議，就連台北市長柯文哲都強調小巨蛋不適合唱《三天三夜》，似乎恐讓張惠妹小巨蛋演唱會成絕響?對此，男友Sam也在演出結束發文為她打氣。

張惠妹開唱前即便做好「防震措施」，也要求歌迷不要跳動，仍遭附近里長抗議開唱依舊造成「人為地震」，台北市長柯文哲更坦言小巨蛋真的不適合唱《三天三夜》，對此，阿妹的經紀人陳鎮川無奈表示：「那就不適合再回來小巨蛋了」，似乎也暗示此次巡演有可能是張惠妹最後一次在小巨蛋開唱。

Sam近來在張惠妹表演完後，都會在instagram發文訴說感想，昨（13日）一如往常在結束後發文，除了曬出她在演唱會演出的美照之外，更寫下心得：「當你在一個狀態，可以開心地享受當下，那一定是最舒服，也是最令人感動的時刻」，近來張惠妹在承受演出壓力之外，還得面對外界輿論，讓男友Sam感到不捨。

張惠妹開唱首日就扭傷腳趾，第8場結束後在IG上分享纏著繃帶的傷腳，雖然復原進度不錯，仍讓粉絲看了格外不捨，經紀人陳鎮川透露演出前腳又腫了起來，但纏好繃帶照常上台，至於這段期間的紛擾，陳鎮川表示阿妹採以不管不問不聽因應，一切交給團隊處理。