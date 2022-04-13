有「學風甲天下」美稱的台南學甲，自古地靈人傑、人文薈萃，許多政商名流、藝文大師皆出生於此，當地盛產虱目魚、西瓜等皆遠近馳名，其中學甲慈濟宮更是信仰中心代表，不僅常年香火鼎盛，還有大型祭祀活動，如蜈蚣陣、慈濟宮上白礁謁祖祭典、學甲香等，每年都有超過百間宮廟參與，吸引眾多信眾前來朝聖。相傳，學甲上白礁慈濟宮的保生二大帝、謝府元帥和中壇元帥三座神尊，都是由鄭成功的部將在明末清初從白礁迎請渡海來台供奉，後來也成為台灣保生大帝的開基祖廟。

福建白礁慈濟祖宮是奉祀閩台醫神保生大帝的祖宮。（圖／時報獎執委會提供）

台南學甲慈濟宮是擁有三百五十多年的三級古蹟，宮殿雕樑畫棟、石柱蟠龍，廟宇巍峨壯麗古色古香，且保留有完整國寶藝術大師歷代經典大作，如【台灣葉王交趾陶】作品兩百多餘件，及【何金龍剪黏】、【潘麗水彩繪】、【李漢卿彩繪】、【蘇水欽木雕】，每年吸引百萬信眾前來，欣賞國寶級歷史文物外，也為家人親友祈求風調雨順、闔家平安。

保生大帝文創商品設計獎。（圖／時報獎執委會提供）

世界保生大帝廟宇聯合會總會長、台南學甲慈濟宮董事長王文宗表示，年輕人的世界日新月異，迭代速度極快，但保生大帝的慈愛文化是永遠不變的，透過與時報金犢獎國際競賽推出文創商品設計獎，每年都能看到極具創意的優秀作品，在同學創作的同時也將傳統文化轉換，製作成具有贈禮價值的文創產品，用創意為傳統信仰文化加值，也使學生更能體會保生大帝的慈愛，除體現創意可以是門好生意外，也讓購買產品的信眾，更容易將善念擴散至每個人心中。

2021年保生大帝文創商品設計銅犢獎作品，作者：國立臺灣藝術大學俞采潔。（圖／時報獎執委會提供）

第三十一屆時報金犢獎國際競賽合作品牌眾星雲集，目前十九道策略單題目，除了保生大帝文創商品設計獎，還包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、Signify「WiZ裝修學 點亮生活格調廣告創意設計奬」、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、森田藥粧集團形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎。

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