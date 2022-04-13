警方將蘇嫌帶回偵辦。（翻攝畫面）

騎士藏毒遇檢逃逸 汐止警對空鳴4槍逮人

新北市汐止警分局巡邏員警昨（12日）晚發現1輛機車雙載行進間左右搖擺，趨前示意停車受檢，機車騎士隨即加速逃逸，員警追捕至康誥坑溪步道，騎士與乘客棄車逃逸，員警對空鳴槍4發示警，順利逮捕2人，起獲安非他命、毒咖啡包等毒品，全案依法送辦。

昨晚11時許員警在汐止區福德一路、中興路口發現37歲蘇姓男子騎乘機車搭載34歲林姓男子，沿途搖擺變換車道，行跡可疑，隨即趨前攔查，但蘇男拒絕受檢，意圖以車身推擠員警機車後加速逃逸，員警立即尾隨並呼叫線上警網攔截圍捕。

蘇男行進間沿途蛇行、逆向、闖紅燈、鑽入車縫，險些造成交通事故，最後蘇男逃逸至新台五路、南興路口旁加油站，欲轉入康誥坑溪邊步道，卻遭防車桿阻擋，遂棄車徒步逃逸。

員警立即對空鳴槍4槍制止，李男隨即抱頭蹲地就逮，蘇嫌仍拔足沿著溪邊逃逸，並沿途丟棄身上毒品，但最後仍遭員警趕上壓制逮捕。

警方事後清點蘇男丟棄的毒品，包括安非他命10包、毒咖啡包3包及卡西酮1包，偵訊後依違反毒品危害防制條例及妨害公務罪嫌移送偵辦，並依道路交通管理處罰條例針對危險駕駛行為開單告發。

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