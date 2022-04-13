中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會進行「因應疫期再起各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告並備答詢，他強調，雖然國內疫情升溫，但因應通膨緊縮考量，且疫情後續對經濟影響小，加上勞動市場改善，且銀行資金充裕，因此維持中小企業融通專案退場時程不變。

楊金龍表示，2020年因疫情全球蔓延，各國經濟均受影響，為減緩對經濟及就業的衝擊，行政院推出紓困振興方案，央行當年3月20日降息0.25個百分點，並於4月1日推出本中小企業融通專案，帶動銀行放款持續成長，銀行中介功能順利運作，貨幣政策傳遞機制順暢。加上央行低利專案貸款，配合信保基金擴大承保能量，以分擔銀行授信風險，提高銀行放款意願，有助中小企業減輕財務負擔且營運不中斷。

2020年我國經濟成長3.36％，在全球為少數正成長國家，去年經濟成長率更達6.45％，央行預期今年將成長逾4％，為連續三年經濟穩健成長。楊金龍指出，去年12月16日央行審慎考量國內疫情趨於穩定，企業紓困需求已降，加上國內通膨雖仍屬可控，但後續通膨壓力上升，未來若國內物價漲幅持續居高，受疫情影響產業已穩步復甦，主要經濟體啟動升息，央行將適時調整貨幣政策，貨幣政策將朝向緊縮。 因此央行宣布銀行受理企業申請專案貸款的期限，依規定在去年12月31日截止，央行對銀行融通期限及企業適用優惠利率期限，展延至今年6月30日，屆期將不再續辦。楊金龍說明，專案貸款期滿後，銀行改以自有資金辦理，中小企業貸款利率將回歸由各承辦銀行訂價，因此為避免影響資金調度，提醒預先做好財務規劃。

楊金龍說，未來央行將密切關注國內疫情的發展，並考量國際原物料情勢變化，與主要經濟體貨幣政策動向，還有地緣政治風險等，對國內物價與經濟金融情勢的影響，並適時採行妥適的貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長的法定職責。