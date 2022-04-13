消息面：

1.美國勞工部周二公布，3月消費者物價指數（CPI）月增1.2%，創下16年半以來最大月漲幅。與去年同前相比大漲8.5%，創下逾40年來最大年漲幅。汽油價格一個月大漲18.3%，創下每加侖 4.33美元歷史新高，是總體通膨急升的主要原因。此外，排除食品和能源價格的3月核心CPI年漲6.5%，略高於2月的年漲6.4%，但小於市場預期的年漲6.6%；與2月相比核心通膨僅小升0.3%，較2月的月漲0.5%放緩，並低於市場預期的月漲0.5%，令投資人燃起美國通膨或已觸頂的希望。二手車價格創下1969年以來最大跌幅，是核心通膨較預期緩和的主要原因。

2.美國證券交易委員會（SEC）宣布，依據《外國公司問責法》（HFCAA），該監管機關已將另外12家中概股企業列入暫定下市名單。這是3月以來，美方公布的第4批「欲摘牌名單」，其中包括微宏、中國汽車系統、大全新能源、康乃德生物醫藥、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞、Logiq、諾亞控股。SEC表示，這些中國企業必須在5月3日截止日前提出申辯。

3.世銀總裁David Malpass表示，世界各國正致力分散供應鏈、減少對中國的依賴，這對各國可能是有利的事。

4.美國財政部周二公布3月財政赤字為1930億美元，較去年同期的赤字6600億美元大減逾三分之二。3月公共支出年減45%，為5080億美元，政府收入年增18%，為3150億美元。上半年度（自2021年10月至2022年3月）財政赤字為6680億美元，年減61%。

5.聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）表示，食品和能源價格上漲對民生造成巨大影響，壓低通膨是聯準會的首要之務，她並重申央行需要「迅速」應對創下幾十年高點的通膨，可能在5月就縮表做出決定，並於6月啟動縮表。

6.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加780萬桶，遠超出市場預期的增加140萬桶。汽油庫存減少500萬桶，餾分油庫存增加500萬桶。美國能源情報署（EIA）周三將公布官方原油庫存報告，市場預期美國上周原油庫存增加86.3萬桶。

7.美國能源情報署（EIA）周二下修今年美國石油產量增長預測，由原先估計的每日增加85萬桶調降為每日增加82萬桶。EIA並調降美國今年原油需求增長預測，從每日需求增加87萬桶調降至增加80萬桶。成品油需求增長預測則由每日增加9萬桶上修至增加28萬桶。

8.沃爾瑪（Walmart）宣布已經延攬PayPal財務長John Rainey接任財務長職位，並兼任集團執行副總裁，此人事安於6月6日起生效。

9.美國3月CPI續創逾40年來新高，周二紐約尾盤ICE美元指數上漲0.27%。CIBC Capital Markets外匯部分主管Bipan Rai認為，最新公布的通膨數據並未改變聯準會下月升息的路徑，以及央行縮減資產負債表的大方向大致底定，美元持續走強。在歐洲央行於周四召開貨幣政策會議前，歐元跌0.54%，報1.0824美元。市場預期歐洲央行將在本月會後公布今年的利率路徑。

10.3月核心通膨不如預期炙熱，美國10年期公債殖利率從2.832%回落至2.672%，由升轉跌10.8個基點。前一日該指標債息一度站上2.793%，創下2019年1月來新高。周二規模達340億美元的美國10年期公債標售情況不佳，使美國債息自盤中低點反彈，給美股帶來壓力。

11.美國債息回落，受此提振，周二紐約期金上漲1.4%，報每盎司1976.1美元。TD Securities大宗商品策略主管Bart Melek表示，美國3月核心CPI較預期緩和，聯準會的升息速度可能不會那麼快，這有利於金價表現。OANDA分析師Edward Moya則表示該通膨數據並未改變聯準會將在5月升息50基點的預測。其他貴金屬方面，鈀金跌3.7%，為每盎司2342.42美元。鉑金跌1.1%，為每盎司966.41美元。銀價漲1.3%，為每盎司25.4美元。

12.上海市放寬防疫封控措施，以及俄羅斯總統普丁表示俄烏和平談判已經走進「死路」，並揚言將繼續進行在烏克蘭的特別軍事行動，周二紐約期油大漲6.31美元或6.69%，收在每桶100.6美元，重新站回100美元大關。倫敦布蘭特期油收漲6.16美元或6.25%，為每桶104.64美元。兩款期油合約均收復周一下跌逾4%的失地。