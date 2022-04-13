俄羅斯總統普丁表明 攻打烏克蘭是正確的決定

俄羅斯總統普丁12日警告西方敵人，要是他們讓烏克蘭的狀況惡化，將面臨「後果」，同時他也威脅，將製造歐洲「移民潮」。

據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，普丁在俄羅斯遠東地區的阿穆爾州東方太空發射場（Vostochny space launch facility）堅稱，對烏戰事將獲勝，並警告西方制裁莫斯科將導致世界饑荒。

他說，俄羅斯的經濟和金融系統經得起西方的全面嚴厲制裁，並堅稱這會適得其反，推升如肥料等必需品的價格，導致糧食短缺和遷往西方的移民增加。

普丁誓言，他的戰爭將按計畫進行，而崇高的戰爭目標將獲得勝利。 此外，他強調，「常識應該占上風」，並指出，西方應該在不丟臉的狀況下「回歸理性」，做出頭腦清醒的決定。

There are Unconfirmed reports today that Russian Forces in the Leningrad Region near the City of Vyborg are beginning to move Heavy Military Equipment including K-300P Bastion Coastal Defense Missile Systems towards the Gulf of Finland and the Finnish Border. pic.twitter.com/UUtq5GQ5ej — OSINTdefender (@sentdefender) April 11, 2022

另一方面，普丁認為，西方對高科技出口的新限制，將促使俄羅斯加速開發新技術，打開「機會的新窗口」。而就在克宮警告北部鄰國芬蘭，不要加入北約（NATO）後幾小時，便出現錄影顯示，包括飛彈系統在內的俄羅斯重兵器被移往兩國邊境。未經證實的影片顯示，有兩套俄羅斯海防飛彈系統沿著境內通向芬蘭首都赫爾辛基的邊境公路移動。