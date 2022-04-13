孔子說：「君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與」體現孝順是儒家的美德根本，同時道出古時候孝順父母者，多為仁愛、信義之人，備受世人肯定。如今孝順的文化遂成我們琅琅上口的「百善孝為先」，及許多以「現代24孝」為名的文章，讓現代人們可以用24件小事溫暖父母，從中延續孝順的良善意涵，可見孝順至今仍是備受讚譽的美德。

時報金犢獎國際競賽與旺旺文教基金會攜手傳遞孝順能量，自2018年以來透過創意競賽方式，使「讓孝順成為一種習慣」為核心，推出現代24孝、現代孝順故事、孝親三字經等主題，讓師生、學子們藉由參賽，自主搜尋並認識孝順與生活的關聯，並從中誕生出優秀創意作品，使得孝順得以用年輕化的方式，讓民眾能藉由更多渠道認識現代孝順的做法。

旺旺孝親三字經公益廣告設計獎－第二名作品，作者：國立臺中科技大學黃幃欣。（圖／時報獎執委會提供）

第三十一屆時報金犢獎國際競賽合作品牌眾星雲集，目前十九道策略單題目，除了旺旺孝親公益廣告設計獎，還包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、Signify「WiZ裝修學 點亮生活格調廣告創意設計奬」、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、森田藥粧集團形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/15截止收件，更多競賽詳情，請洽: