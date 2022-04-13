針對部分民代就班班有冷氣政策的需量省電費方案為「限電」？台電公司今天說，需量管理是世界節能趨勢，推動班班有冷氣時，台電同時提供一個節省電費的方案給學校自由選擇，並不是限電，代表們顯然誤解。全球包括各大科技廠、大賣場都在使用智慧能源管理系統（EMS），都是連網遠端監控、智慧使用的趨勢；透過班班有冷氣政策，台電也推動此系統，讓學校的能源管理再進化。

台電公司指出，具有資訊及公共工程專長的沙鹿區北勢國小校長王慶祥說：「台電引入學校的能源管理系統，其實學校可以自由選擇加入，台電則提供電費扣減優惠。只要台電不強制學校關冷氣，而是視需求變成開27或28度，依然讓學生可在舒適環境中學習，相信學校都會很樂意參與這個方案！另外，這個能源管理系統(EMS)其實與家庭中的智慧家電相似，未來學校可以藉此讓學生實際去看到、去了解，每天學校冷氣使用的電量，參加了這個方案又節省了多少的電量？可以節省多少電費？藉這個機會，學生可以去了解什麼叫做『需量反應』；其實也是另一種學校裡的節能教育，對教育下一代其實也很有幫助。」

台電台中區處長黃明舜強調，冷氣智慧管理相關方案不僅是自由選擇，也有配套措施，參與的學校如果有特殊活動或課程，也可以前一天先通知台電，就可以豁免不必參加。台電也會在四月底前派專人至學校向校方仔細說明此「自願選擇方案」的執行方式。

台電說，智慧能源管理系統在全球已經廣泛使用，包括台灣的半導體大廠、主要的大賣場、科技業工廠等，都有相關系統。透過連網機制，可以顯示用電量及遠端監控。台電引入學校的能源管理系統，與家庭中的智慧家電相似。而需量省電費方案也是提供自由選擇。

台電強調，因應全球再生能源大量併網，造成電源端的變動性增加，各國電業均在用電端增加負載調控方案，及電費調降誘因，引導用戶有效率用電。台電因應此世界潮流，也從此次學校「班班有冷氣」開始，於電力系統有調節電力需要時，遠端調高學校冷氣的設定溫度1、2度，或改為暫時送風，達到短期降低用電的效果，與限電完全不同。