央行總裁楊金龍今天在立法院時表示，新台幣匯價若升由28貶至29元，對CPI的增加約0.1~0.17%，這個幅度還算溫和。若新台幣出現波動幅度太大，央行會進場調節維持穩定。楊金龍強調，外界所稱今年新台貶值「常態化」，這不一定，新台幣隨時反轉也難預測。

央行總裁楊金龍今赴立法院備詢，立委關切近期新台幣匯價走貶，以及美國CPI走升和FED升息。楊金龍今天表示，美國今年全年通膨不會突破4%，至於台灣，3月CPI在3%之上，4月可能也會維持在3%以上。

立委賴士葆質詢指出，美國FED可能在5月升息2碼，台灣是否會跟進升息2碼？楊金龍表示，美國和台灣情況不同，3月美國CPI達8.5%，而台灣3月CPI約3.22%，因此，外界才預測FED在5月升2碼。

對於俄烏戰爭後的全球貨幣走勢，楊金龍表示，目前美元獨強的態勢仍難逆轉，央行外匯存也有增加美元部位，目前在7成以上。