根據統計最新4月份各投信ETF配息公告，截自4月12日總共有41檔公告預估每單位配發金額(元)，目前已公告的整體來看還是以債券ETF為主，不過以預估年化配息率來看，富邦科技、群益道瓊美國地產(00714)、國泰1-5Y高收債這三檔都有6%以上的配息率表現相對佳。

其中特別值得一提的是，群益道瓊美國地產ETF(00714)最新一季的預估配息金額為0.364元，根據4月12日收盤價23.13元換算，預估配息率6.29%，除息日為4月20日，已經是連續4季提供給投資人優於過去的配息金額與平均7%的年化配息率，而且每季都填息，群益道瓊美國地產ETF近一年上漲12.37%，超過一成的報酬率，加上每季平均7%的年化配息率，確實滿足投資人對收益的渴望，可說是本利雙收。特別適合存股領息的投資人納入資產配置中。

群益投信表示，對於期望透過ETF享受配息、甚至是打造固定現金流支應退休生活所需的投資人來說，債券ETF也是相當好且便利的投資工具，投資人妥善組合便能滿足資產配置的需求，也能夠以此打造月月領息的投資效果，一舉兩得。而REITs可視為抗通膨資產。倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的地產ETF。地產ETF是穩健息收的產品，REITs穩定配息的機制，亦能滿足投資人對配息收入的期望，預期未來通膨持續的環境之下，期待未來資本利得、收益兩頭賺的投資人，不妨透過配置道瓊美國地產ETF，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，市場通膨壓力仍在，擁有穩定配息與抗通膨特性的REITs料將持續獲得投資人青睞，全球熱錢資金將持續投入抗通膨資產，房地產可視為抗通膨利器，將推升不動產價格與租金。美國景氣與獲利持續成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，美股REITs資本利得連帶水漲船高的機率高，投資人可多留意投資契機。