李家超報名選特首 已獲786張提名票高於當選門檻 10:402022/04/13 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港前政務司司長李家超今現身表示，取得786張提名票，已高於當選門檻751票，感謝選委及團隊。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港前政務司司長李家超昨（12日）表示，已取得超過700名選委提名，今（13日）早上到中環愛丁堡廣場展城館報名參選特首，並在遞交提名後見媒體，表示已取得786張提名票，感謝選委及團隊。 李家超與競選辦主任譚耀宗，於約9點22分現身。李家超手持寫有「同為香港開新篇」標語的公文袋，一開始沒有回應媒體提問，揮手表示「先報名」。 李家超隨後現身表示，取得786張提名票，已高於當選門檻751票，感謝選委及團隊。 宣布參選香港特首 李家超：23條立法屬優先選項 工商社論》特首選舉標示的香港政經新形勢 #李家超 #選委 #報名 #特首 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白沙屯媽進香 18日報名須打滿3劑 04:102022/04/12 生活新聞 扣留17小時 港媒體人區家麟獲准保釋 12:152022/04/12 兩岸 香港媒體人被捕 記協憂新聞自由受損 04:102022/04/12 焦點新聞 香港校園將逐步復課 師生須每日快篩 16:572022/04/11 兩岸 阿里山咖啡豆媒合會 報名數創新高 04:102022/04/13 地方新聞 李家超抵中環交提名表 正式報名參選特首 10:002022/04/13 兩岸 香港前議員許智峯 財產遭國安法凍結 04:102022/04/11 焦點新聞 伍燕儀接任花旗亞太財管執行長 部署香港、新加坡為全球中心 20:172022/04/12 財經 香港第一美男昔被酸「老成這樣」 61歲近照逆齡回春網看傻 10:372022/04/11 娛樂 美國務院下令 撤離所有上海領事館非緊急人員 09:322022/04/12 國際 李家超：23條立法屬優先選項 04:102022/04/13 焦點新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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