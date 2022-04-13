香港前政務司司長李家超昨（12日）表示，已取得超過700名選委提名，今（13日）早上到中環愛丁堡廣場展城館報名參選特首，並在遞交提名後見媒體，表示已取得786張提名票，感謝選委及團隊。

李家超與競選辦主任譚耀宗，於約9點22分現身。李家超手持寫有「同為香港開新篇」標語的公文袋，一開始沒有回應媒體提問，揮手表示「先報名」。

李家超隨後現身表示，取得786張提名票，已高於當選門檻751票，感謝選委及團隊。